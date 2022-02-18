Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины

Сенат США утвердил резолюцию в поддержку Украины.

Источник: AP

Детали: Резолюция сенаторов не имеет силы закона, но официально заявляет о "непреклонной поддержке Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины" и "осуждает наращивание российской военной силы" на границе с Украиной. Сенатор Роб Портман, штат Огайо, сказал, что "Конгресс един в своей поддержке независимости и суверенитета Украины".

Резолюция призывает президента США Джо Байдена заставить правительство США использовать все инструменты, чтобы наложить "значительные расходы" на Россию и "восстановить мир в Европе".

В окончательном тексте говорится, что резолюция не должна толковаться как разрешение на применение военной силы против России или на введение вооруженных сил США в Украину.

Голосование было единогласным, без возражений или формального поименного голосования.

Напомним: Накануне группа сенаторов-республиканцев внесла в Конгресс США законопроект, предусматривающий санкции против России уже на нынешнем этапе. Документ, в частности, требует немедленного прекращения строительства проекта "Северный поток-2" и предусматривает санкции в отношении этого проекта в случае вторжения России. Также предлагаются санкции против крупных банков, а также окружения президента РФ.