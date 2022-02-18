Держдеп: Блінкен незабаром зустрінеться з Лавровим, “якщо не буде вторгнення”
П'ятниця, 18 лютого 2022, 07:30
Держсекретар США Ентоні Блінкен прийняв запрошення зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наприкінці наступного тижня - за умови, що Росія не вторгнеться до України.
Джерело: AFP, речник Держдепу США Нед Прайс у Twitter, "Укрінформ"
Деталі: Раніше Блінкен запропонував Лаврову зустрітися в Європі наступного тижня.
Дослівно Нед Прайс: "У відповідь росіяни запропонували дати в кінці наступного тижня, які ми приймаємо за умови, що не буде подальшого вторгнення Росії в Україну. Якщо вони вторгнуться найближчими днями, стане зрозумілим, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії".