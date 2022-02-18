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Госдеп: Блинкен вскоре встретится с Лавровым, "если не будет вторжения"

Анастасия КалатурПятница, 18 февраля 2022, 07:30
ФОТО: GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в конце следующей недели – при условии, что Россия не вторгнется в Украину.

Источник: AFP, представитель Госдепа США Нед Прайс в Twitter, "Укринформ"

Детали: Ранее Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе.

Дословно Нед Прайс: "В ответ россияне предложили даты в конце следующей недели, которые мы принимаем при условии, что не будет дальнейшего вторжения России в Украину. Если они вторгнутся в ближайшие дни, станет ясно, что они никогда серьезно не относились к дипломатии".

Темы: СШАРосcия


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