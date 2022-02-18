Байден обговорить російську кризу з лідерами семи країн, НАТО і ЄС

Президент США Джо Байден ініціював переговори з главами кількох країн, а також із лідерами НАТО та Євросоюзу для обговорення ситуації навколо України.

Про зустріч повідомила пресслужба прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, пише "Європейська правда".

"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну", – йдеться у повідомленні.

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Точний час зустрічі не вказується, ймовірно, вона відбудеться ближче до вечора по Києву.

Подібні переговори у форматі відеоконференції вже проходили 11 лютого. Лідери США, Франції, Канади та Німеччини тоді підтвердили плани запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі нової агресії проти України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що існує дуже високий ризик вторгнення протягом кількох днів, а британський прем’єр Борис Джонсон відзначив, що ситуація на кордоні з Україною продовжує залишатися дуже похмурою після обстрілу дитячого садка на Луганщині.

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