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Байден обсудит российский кризис с лидерами семи стран, НАТО и ЕС

"Европейская правда"Пятница, 18 февраля 2022, 09:28
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден инициировал переговоры с главами нескольких стран, а также с лидерами НАТО и Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг Украины.

О встрече сообщила пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо, пишет "Европейская правда".

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", – говорится в сообщении.

Точное время встречи не указывается, вероятно, она состоится ближе к вечеру по Киеву.

Подобные переговоры в формате видеоконференции проходили 11 февраля. Лидеры США, Франции, Канады и Германии тогда подтвердили планы ввести жесткие санкции против России в случае новой агрессии против Украины.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что существует очень высокий риск вторжения в течение нескольких дней, а британский премьер Борис Джонсон отметил, что ситуация на границе с Украиной продолжает оставаться очень мрачной после обстрела детского сада в Луганской области.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.

Темы: БайденНАТОЕСРосcия


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