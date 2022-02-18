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Новий асфальт, граніт і велодоріжки: на Хрещатик чекає капремонт

Ірина БалачукП'ятниця, 18 лютого 2022, 09:21
Новий асфальт, граніт і велодоріжки: на Хрещатик чекає капремонт
Фото КМДА

Київська влада вирішила розпочати капітальний ремонт Хрещатика всередині березня.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на в.о. гендиректора КК "Київавтодор" Олександра Федоренка

Пряма мова Федоренка: "Уже за місяць стартує перший за 18 років капітальний ремонт вул. Хрещатик. Роботи виконуватимуть цілодобово й перший етап мають закінчити наприкінці травня.

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В рамках ремонту заміняти асфальтове покриття проїжджої частини, покриття тротуарів (влаштують гранітне мощення), облаштують велодоріжки, відремонтують систему зливової каналізації".

Деталі: Також, за його словами, вулиця отримає більше озеленення. Зокрема, на Хрещатику оновлять газони, влаштують систему автополиву та висадять нові дерева.

Капремонт чекає і на підземні пішохідні переходи. Також планують облаштувати наземні пішохідні переходи.

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Наразі "Київавтодор" отримує дозвільну документацію на проведення робіт.

За словами Федоренка, перекривати вулицю на всій протяжності – від Європейської до Бессарабської площі – не планується. Під час виконання робіт обмежуватимуть рух в окремих кварталах. Зокрема, на ділянках вул. Б. Хмельницького – Європейська площа і вул. Б. Хмельницького – Бессарабська площа.

Схеми об’їзду обіцяють опублікувати на ресурсах КМДА і "Київавтодору" незабаром.

Повністю закінчити капремонт Хрещатика планують восени.

Теми: Київдороги
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