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Новый асфальт, гранит и велодорожки: Крещатик ожидает капремонт

Ирина БалачукПятница, 18 февраля 2022, 10:21
Фото КГГА

Киевские власти решили начать капитальный ремонт Крещатика в середине марта.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на и.о. гендиректора УК "Киевавтодор" Александра Федоренко

Прямая речь Федоренко: "Уже через месяц стартует первый за 18 лет капитальный ремонт ул. Крещатик. Работы будут выполняться круглосуточно и первый этап должен быть закончен в конце мая.

В рамках ремонта заменят асфальтовое покрытие проезжей части, покрытие тротуаров (сделают гранитное мощение), обустроят велодорожки, отремонтируют систему ливневой канализации".

Детали: Также, по его словам, улица получит больше озеленения. В частности, на Крещатике обновят газоны, устроят систему автополива и высадят новые деревья.

Капремонт ждет и подземные пешеходные переходы. Также планируется обустроить наземные пешеходные переходы.

Сейчас "Киевавтодор" получает разрешительную документацию на проведение работ.

По словам Федоренко, перекрывать улицу по всей протяженности – от Европейской до Бессарабской площади – не планируется. При выполнении работ будут ограничивать движение в отдельных кварталах. В частности, на участках ул. Б. Хмельницкого – Европейская площадь и ул. Б. Хмельницкого – Бессарабская площадь.

Схемы объезда обещают опубликовать на ресурсах КГГА и Киевавтодора в ближайшее время.

Полностью закончить капремонт Крещатика планируют осенью.

Темы: Киевдороги


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