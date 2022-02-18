Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новый асфальт, гранит и велодорожки: Крещатик ожидает капремонт

Ирина БалачукПятница, 18 февраля 2022, 09:21
Новый асфальт, гранит и велодорожки: Крещатик ожидает капремонт
Фото КГГА

Киевские власти решили начать капитальный ремонт Крещатика в середине марта.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на и.о. гендиректора УК "Киевавтодор" Александра Федоренко

Прямая речь Федоренко: "Уже через месяц стартует первый за 18 лет капитальный ремонт ул. Крещатик. Работы будут выполняться круглосуточно и первый этап должен быть закончен в конце мая.

Реклама:

В рамках ремонта заменят асфальтовое покрытие проезжей части, покрытие тротуаров (сделают гранитное мощение), обустроят велодорожки, отремонтируют систему ливневой канализации".

Детали: Также, по его словам, улица получит больше озеленения. В частности, на Крещатике обновят газоны, устроят систему автополива и высадят новые деревья.

Капремонт ждет и подземные пешеходные переходы. Также планируется обустроить наземные пешеходные переходы.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас "Киевавтодор" получает разрешительную документацию на проведение работ.

По словам Федоренко, перекрывать улицу по всей протяженности – от Европейской до Бессарабской площади – не планируется. При выполнении работ будут ограничивать движение в отдельных кварталах. В частности, на участках ул. Б. Хмельницкого – Европейская площадь и ул. Б. Хмельницкого – Бессарабская площадь.

Схемы объезда обещают опубликовать на ресурсах КГГА и Киевавтодора в ближайшее время.

Полностью закончить капремонт Крещатика планируют осенью.

Темы: Киевдороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Актер Стивен Фрай поделился впечатлениями от 12 часов в Киеве: Юмор и решительность
Ночью в Киеве "минировали" все вокзалы и некоторые медучреждения − КГВА
В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: