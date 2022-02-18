"Від 20 тисяч до мільйона": Єврокомісія очікує наплив біженців у разі ескалації в Україні

Європейський Союз очікує великого напливу біженців у разі загострення кризи в Україні та подальшої ескалації з боку Росії.

Про це сказав віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас в інтерв'ю німецькому виданню WELT, пише "Європейська правда".

Він попередив, що у разі подальшого загострення кризи міграційний тиск на Євросоюз може зрости. "За оцінками, сюди можуть прибути від 20 000 до мільйона біженців", - сказав Схінас.

Єврокомісар зазначив, що Комісія допоможе країнам ЄС вивезти своїх громадян з України у разі надзвичайної ситуації.

"Зараз в Україні проживає близько 20 000 громадян ЄС, а також значна частина населення з європейським корінням, яким може знадобитися допомога. ЄС також готовий мобілізувати значну гуманітарну допомогу та допомогу в цивільному захисті", - сказав Схінас.

Схінас наголосив, що біженці, як це вже сталося в Білорусі, можуть бути використані проти ЄС навмисно як засіб тиску.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що продовжують готуватися до напливу потенційних біженців з України у разі російського вторгнення попри заяви РФ про відведення частини військ.