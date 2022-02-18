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"От 20 тысяч до миллиона": Еврокомиссия ожидает наплыва беженцев в случае эскалации в Украине

"Европейская правда"Пятница, 18 февраля 2022, 09:31

Европейский Союз ожидает большого наплыва беженцев при обострении кризиса в Украине и последующей эскалации со стороны России.

Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью немецкому изданию WELT, пишет "Европейская правда".

Он предупредил, что в случае дальнейшего обострения кризиса миграционное давление на Евросоюз может возрасти. "По оценкам, сюда могут прибыть от 20 тысяч до миллиона беженцев", – сказал Схинас.

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Еврокомиссар отметил, что Комиссия поможет странам ЕС вывезти своих граждан из Украины в случае чрезвычайной ситуации.

"Сейчас в Украине проживают около 20 000 граждан ЕС, а также значительная часть населения с европейскими корнями, которым может понадобиться помощь. ЕС также готов мобилизовать значительную гуманитарную помощь и помощь в гражданской защите", - сказал Схинас.

Схинас подчеркнул, что беженцы, как это уже произошло в Беларуси, могут быть использованы против ЕС специально как средство давления.

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Напомним, в Польше заявили, что продолжают готовиться к наплыву потенциальных беженцев из Украины в случае российского вторжения, несмотря на заявления РФ об отводе части войск.

Темы: Европа
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