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Українці все менше вірять у вторгнення РФ, віра в сили власної армії росте - опитування

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 09:37
Українці все менше вірять у вторгнення РФ, віра в сили власної армії росте - опитування
фото: Армія Inform

За останні дні зменшилася кількість українців, які вважають високою ймовірність повномасштабного вторгнення Росії, водночас зросла кількість тих, хто вірить, що Україна зможе відбити напад.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого

Деталі: 19% опитаних оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу, 33% – як середню, 20% – як низьку, тоді як 25% вважають, що немає жодної загрози.

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Кількість опитаних, які не вбачають загрози, суттєво різниться за регіонами: від 14% на Заході до 42% – на Сході країни.

Разом з тим, більшість опитаних (64%) впевнені, що Україна зможе відбити напад, якщо вторгнення Росії відбудеться. Третина – не впевнені в цьому.

 

За даними соціологів, кількість опитаних, які вірять у власні Збройні сили, переважає у всіх регіонах країни (відносно більше на Заході і в Центрі, відносно менше – на Сході).

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Таким чином, за останні кілька днів оцінка ймовірності загрози як високої зменшилась з 28 до 19%. Водночас, з 58 до 64% зросла впевненість громадян, що Україна зможе відбити напад, якщо вторгнення Росії відбудеться, вказують автори досліження.

Довідково: 16-17 лютого соціологи методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1722 респонденти віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. 

Теми: війнасоціологіяопитуванняРосія
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