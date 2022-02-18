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Украинцы все меньше верят во вторжение РФ, вера в силы нашей армии растет – опрос

Валентина РоманенкоПятница, 18 февраля 2022, 10:37
фото: Армия Inform

За последние дни уменьшилось количество украинцев, которые считают высокой вероятность полномасштабного вторжения России, в то же время возросло количество тех, кто верит, что Украина сможет отразить нападение.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля

Детали: 19% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 33% – как среднюю, 20% – как низкую, в то время как 25% считают, что нет никакой угрозы.

 

Количество опрошенных, не видящих угроз, существенно отличается по регионам: от 14% на Западе до 42% – на Востоке страны.

Вместе с тем большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России состоится. Треть – не уверены в этом.

 

По данным социологов, количество опрошенных, верящих в собственные вооруженные силы, во всех регионах страны (относительно больше на Западе и в Центре, относительно меньше – на Востоке).

Таким образом, за последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой снизилась с 28 до 19%. В то же время с 58 до 64% ​​возросла уверенность граждан, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России произойдет, указывают авторы исследования.

Справка: 16-17 февраля социологи методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1722 респондента в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Темы: войнасоциологияопросРосcия


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