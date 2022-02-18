Міністр оборони звернувся до жителів ОРДЛО: Не бійтеся і не вірте чуткам про "наступ України"

Міністр оборони України закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам Кремля про "український наступ": наша армія лише обороняється.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков, виступаючи на годині запитань до уряду в парламенті 18 лютого

Пряма мова: "Вкотре наголошую: Україна посилює свою оборону, але у нас немає наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму. Ми будемо рухатися політико-дипломатичним шляхом, бо там наші громадяни, і ми не будемо наражати їх на небезпеку.

Звертаюсь до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: Люди, не бійтеся! Не Україна ваш ворог. А ті, хто, начебто хоче захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ. Українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони".