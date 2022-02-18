Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони звернувся до жителів ОРДЛО: Не бійтеся і не вірте чуткам про "наступ України"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 09:47
Міністр оборони звернувся до жителів ОРДЛО: Не бійтеся і не вірте чуткам про наступ України
скриншот

Міністр оборони України закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам Кремля про "український наступ": наша армія лише обороняється.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков, виступаючи на годині запитань до уряду в парламенті 18 лютого

Пряма мова: "Вкотре наголошую: Україна посилює свою оборону, але у нас немає наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму. Ми будемо рухатися політико-дипломатичним шляхом, бо там наші громадяни, і ми не будемо наражати їх на небезпеку.

Реклама:

Звертаюсь до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: Люди, не бійтеся! Не Україна ваш ворог. А ті, хто, начебто хоче захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ. Українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони".

Теми: війнаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
Останні новини
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: