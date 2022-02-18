Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Міністр оборони звернувся до жителів ОРДЛО: Не бійтеся і не вірте чуткам про "наступ України"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 10:47
скриншот

Міністр оборони України закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам Кремля про "український наступ": наша армія лише обороняється.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков, виступаючи на годині запитань до уряду в парламенті 18 лютого

Пряма мова: "Вкотре наголошую: Україна посилює свою оборону, але у нас немає наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму. Ми будемо рухатися політико-дипломатичним шляхом, бо там наші громадяни, і ми не будемо наражати їх на небезпеку.

Звертаюсь до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: Люди, не бійтеся! Не Україна ваш ворог. А ті, хто, начебто хоче захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ. Українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони".

Теми: війнаМіноборони
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США

Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі

відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"

Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі

Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО

США розповіли ООН про списки українців, яких РФ хоче вбити й відправити до таборів

Усі новини...
війна
Резніков про війська РФ: Кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ - ми їх бачимо
Зеленський таки виступить на Мюнхенській безпековій конференції
Український аташе запрошений на фінальні заходи російсько-білоруських навчань - Резніков
Останні новини
09:25
МЗС: Настав час діяти для припинення агресії РФ
09:01
Росія визнає ОРДЛО у межах Донецької та Луганської областей – депутат Держдуми
08:50
Резніков про визнання Росією ОРДЛО: Нова Берлінська стіна?
08:24
В Україні 24 440 випадків Covid на добу, у Києві знову сплеск – 4193
08:11
Кулеба закликав світ не зволікати з санкціями проти РФ
08:00
Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США
07:30
Доба на Донбасі: 84 порушення, двоє загиблих військових, 12 поранених
06:40
Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі
06:20
ЗМІ показали відео колони танків на околицях Донецька
05:35
Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ
Усі новини...