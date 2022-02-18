Министр обороны обратился к жителям ОРДЛО: Не верьте слухам о "наступлении Украины"

Министр обороны Украины призвал жителей временно оккупированных регионов Украины не верить пропагандистским тезисам Кремля об "украинском наступлении": наша армия только обороняется.

Источник: министр обороны Алексей Резников, выступая на часе вопросов к правительству в парламенте 18 февраля

Прямая речь: "В очередной раз подчеркиваю: Украина усиливает свою оборону, но у нас нет намерения предпринимать какие-либо силовые дейстивя по отношению к ОРДЛО или Крыму. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане, и мы не будем подвергать их опасности.

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Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: Люди, не бойтесь! Не Украина – ваш враг. А те, кто якобы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении. Украинская армия готова к любому развитию событий по обороне".