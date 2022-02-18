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Росія пускатиме ракети під керівництвом Путіна

П'ятниця, 18 лютого 2022, 11:17
Володимир Путін. Фото mil.ru

Міноборони РФ повідомило, що 19 лютого проведуть навчання сил стратегічного стримування з пусками балістичних і крилатих ракет під керівництвом президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: До навчання будуть залучені сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

У Міноборони РФ заявляють, що навчання були заплановані раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.

Теми: РосіяПутінармія
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