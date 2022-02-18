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Россия будет пускать ракеты под руководством Путина

Пятница, 18 февраля 2022, 11:17
Владимир Путин. Фото mil.ru

Минобороны РФ сообщило, что 19 февраля проведут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента РФ Владимира Путина.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: К учению будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В Минобороны РФ заявляют, что учения были запланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Темы: РосcияПутинармия


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