Россия будет пускать ракеты под руководством Путина

Минобороны РФ сообщило, что 19 февраля проведут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента РФ Владимира Путина.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: К учению будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В Минобороны РФ заявляют, что учения были запланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.