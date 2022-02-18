Россия будет пускать ракеты под руководством Путина
Пятница, 18 февраля 2022, 10:17
Минобороны РФ сообщило, что 19 февраля проведут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента РФ Владимира Путина.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ
Детали: К учению будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
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В Минобороны РФ заявляют, что учения были запланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.