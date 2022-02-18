Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия будет пускать ракеты под руководством Путина

Пятница, 18 февраля 2022, 10:17
Россия будет пускать ракеты под руководством Путина
Владимир Путин. Фото mil.ru

Минобороны РФ сообщило, что 19 февраля проведут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента РФ Владимира Путина.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: К учению будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Реклама:

В Минобороны РФ заявляют, что учения были запланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Темы: РосcияПутинармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Путин провел заседание Совета безопасности
Боевики обстреляли участок железной дороги: ограничено движение до станции в Нью-Йорке
Главарь ОРДО объявил массовую эвакуацию населения в Россию
Вторые сутки боевики на Донбассе обстреливают десятки населенных пунктов
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: