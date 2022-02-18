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У Бахчисараї масові затримання кримських татар

Ірина БалачукП'ятниця, 18 лютого 2022, 11:02
У Бахчисараї масові затримання кримських татар
Фото "Кримської солідарності"

18 лютого біля будівлі Бахчисарайського суду пройшли масові затримання кримських татар, які прийшли підтримати делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова.

Джерело: Кримська солідарність у Facebook

Деталі: Серед затриманих журналіст "Кримської солідарності" Азіз Азізов та мати політв'язня Сейрана Салієва – Зодіє Салієва. Кореспондента схопили у прямому ефірі.

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За словами людей в автозаку, поліцейські зачитали їм на вулиці ухвалу, люди прислухалися і стали на достатню соціальну дистанцію. Але попри це оперативники провели їх автобус поліції.

 
Фото "Кримської солідарності"

Затриманих відвезли до РВВС Бахчисараю для складання адміністративних протоколів. 

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Зодіє Салієвій у відділку поліції стало зле, їй викликали швидку допомогу.

Для надання юридичної допомоги до відділку поліції вирушили адвокати.

Делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова затримали 17 лютого. Вранці в четвер до його будинку прийшли з обшуком оперативники Центру з протидії екстремізму. У сім'ї вилучили мобільні телефони та інші гаджети.

До Дудакова під час обшуку тривалий час не пускали адвокатів. Також не пускали до нього захисників і після затримання.

За словами адвоката, підставою для обшуку Дудакова став його коментар у Facebook у 2017 році.

18 лютого суд заарештував Дудакова на 10 діб.

Теми: Кримкримські татариарешт
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