Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Бахчисараї масові затримання кримських татар

Ірина БалачукП'ятниця, 18 лютого 2022, 12:02
Фото "Кримської солідарності"

18 лютого біля будівлі Бахчисарайського суду пройшли масові затримання кримських татар, які прийшли підтримати делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова.

Джерело: Кримська солідарність у Facebook

Деталі: Серед затриманих журналіст "Кримської солідарності" Азіз Азізов та мати політв'язня Сейрана Салієва – Зодіє Салієва. Кореспондента схопили у прямому ефірі.

За словами людей в автозаку, поліцейські зачитали їм на вулиці ухвалу, люди прислухалися і стали на достатню соціальну дистанцію. Але попри це оперативники провели їх автобус поліції.

 
Фото "Кримської солідарності"

Затриманих відвезли до РВВС Бахчисараю для складання адміністративних протоколів. 

Зодіє Салієвій у відділку поліції стало зле, їй викликали швидку допомогу.

Для надання юридичної допомоги до відділку поліції вирушили адвокати.

Делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова затримали 17 лютого. Вранці в четвер до його будинку прийшли з обшуком оперативники Центру з протидії екстремізму. У сім'ї вилучили мобільні телефони та інші гаджети.

До Дудакова під час обшуку тривалий час не пускали адвокатів. Також не пускали до нього захисників і після затримання.

За словами адвоката, підставою для обшуку Дудакова став його коментар у Facebook у 2017 році.

18 лютого суд заарештував Дудакова на 10 діб.

Теми: Кримкримські татариарешт
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США

Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі

відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"

Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі

Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО

США розповіли ООН про списки українців, яких РФ хоче вбити й відправити до таборів

Усі новини...
Крим
Шуфрич має віллу в Криму, оформлену за російськими законами – Схеми
В оргкомітеті Євробачення повідомили, як пройшла розмова з Аліною Паш
У Міноборони РФ заявили, що ще один ешелон військової техніки залишив Крим після навчань
Останні новини
09:25
МЗС: Настав час діяти для припинення агресії РФ
09:01
Росія визнає ОРДЛО у межах Донецької та Луганської областей – депутат Держдуми
08:50
Резніков про визнання Росією ОРДЛО: Нова Берлінська стіна?
08:24
В Україні 24 440 випадків Covid на добу, у Києві знову сплеск – 4193
08:11
Кулеба закликав світ не зволікати з санкціями проти РФ
08:00
Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США
07:30
Доба на Донбасі: 84 порушення, двоє загиблих військових, 12 поранених
06:40
Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі
06:20
ЗМІ показали відео колони танків на околицях Донецька
05:35
Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ
Усі новини...