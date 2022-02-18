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В Бахчисарае массовые задержания крымских татар

Ирина БалачукПятница, 18 февраля 2022, 12:02
Фото "Крымской солидарности"

18 февраля у здания Бахчисарайского суда прошли массовые задержания крымских татар, которые пришли поддержать делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова.

Источник: Крымская солидарность в Facebook

Детали: Среди задержанных журналист "Крымской солидарности" Азиз Азизов и мать политзаключённого Сейрана Салиева – Зодие Салиева. Корреспондента схватили в прямом эфире.

По словам людей в автозаке, полицейские зачитали им на улице постановление, люди прислушались и встали на достаточную социальную дистанцию. Но, несмотря на это, оперативники проводили их в подогнанный автобус.

Задержанных отвезли в РОВД Бахчисарая для составления административных протоколов. 

 
Фото "Крымской солидарности"

Зодие Салиевой в отделе полиции стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

Для оказания юридической помощи в отдел полиции направились адвокаты.

Делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова задержали 17 февраля. Утром в четверг в его дом пришли с обыском оперативники из Центра по противодействию экстремизму. У семьи изъяли гаджеты и мобильные телефоны.

К Дудакову во время обыска долгое время не пускали адвокатов. Также не пускали к нему защитников и после задержания.

По словам адвоката, основанием для обыска у Дудакова стал его комментарий в Facebook в 2017 году.

18 февраля суд арестовал Дудакова на 10 суток.

Темы: Крымкрымские татарыарест


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