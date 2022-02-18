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Резніков про війська РФ: Кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ - ми їх бачимо

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 12:21
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Україна отримує дані розвідки від міжнародних партнерів, уважно стежить за своїми кордонами: відведення російський військ не підтверджується, але можливість повномасштабного вторгнення оцінюється як невисока.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков під час "години запитань" до уряду в парламенті 18 лютого

Деталі: Резніков не підтвердив заяву російської сторони про відведення військ: наразі йде переміщення сил та засобів.

Наразі підрозділи російських військ біля кордону налічують близько 129 тисяч наземного компонента, а разом із морським та авіаційним – близько 149 тисяч.

Водночас Україна отримує дані розвідки від партнерів на постійній основі.

Пряма мова про розвідку: "Тому ми бачимо все, що відбувається навколо наших кордонів, і порівнюємо дані наших партнерів з даними нашої розвідки і співставляємо на постійній основі в режимі реального часу.

Наша розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України. Кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ - ми їх бачимо".

Пряма мова про можливість повномасштабного вторгнення: "Вкотре наголошую: зараз можуть озвучуватися різні дані і різні дати якихось подій чи різні сценарії. Але всі ці сценарії українська армія прорахувала і готова до них.

Ми у жодному разі не применшуємо загрозу, але ймовірність масштабної ескалації досі оцінюємо як невисоку по відношенню до вторгнення в Україну в цілому…

В найближчі часи громадянам України в цілому по всій території нічого не загрожує.

Окрім громадян, які проживають сьогодні в Луганській і Донецькій областях, де незаконні збройні формування під керівництвом військових РФ здійснюють обстріли вже другу добу і наражають на небезпеку цивільне населення і наших військових. Отам загроза ж реальна.

Ці провокації ми фіксуємо, і я маю надію, що відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи, доповідь СММ ОБСЄ це підтвердить".

Теми: Росіярозвідкавійна
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