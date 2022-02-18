Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков про війська РФ: Кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ - ми їх бачимо

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 11:21
Резніков про війська РФ: Кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ - ми їх бачимо
скриншот

Україна отримує дані розвідки від міжнародних партнерів, уважно стежить за своїми кордонами: відведення російський військ не підтверджується, але можливість повномасштабного вторгнення оцінюється як невисока.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков під час "години запитань" до уряду в парламенті 18 лютого

Деталі: Резніков не підтвердив заяву російської сторони про відведення військ: наразі йде переміщення сил та засобів.

Реклама:

Наразі підрозділи російських військ біля кордону налічують близько 129 тисяч наземного компонента, а разом із морським та авіаційним – близько 149 тисяч.

Водночас Україна отримує дані розвідки від партнерів на постійній основі.

Пряма мова про розвідку: "Тому ми бачимо все, що відбувається навколо наших кордонів, і порівнюємо дані наших партнерів з даними нашої розвідки і співставляємо на постійній основі в режимі реального часу.

ВІДЕО ДНЯ

Наша розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України. Кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ - ми їх бачимо".

Пряма мова про можливість повномасштабного вторгнення: "Вкотре наголошую: зараз можуть озвучуватися різні дані і різні дати якихось подій чи різні сценарії. Але всі ці сценарії українська армія прорахувала і готова до них.

Ми у жодному разі не применшуємо загрозу, але ймовірність масштабної ескалації досі оцінюємо як невисоку по відношенню до вторгнення в Україну в цілому…

В найближчі часи громадянам України в цілому по всій території нічого не загрожує.

Окрім громадян, які проживають сьогодні в Луганській і Донецькій областях, де незаконні збройні формування під керівництвом військових РФ здійснюють обстріли вже другу добу і наражають на небезпеку цивільне населення і наших військових. Отам загроза ж реальна.

Ці провокації ми фіксуємо, і я маю надію, що відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи, доповідь СММ ОБСЄ це підтвердить".

Теми: Росіярозвідкавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив про збиття БпЛА у Підмосков’ї
Пірати ХХІ століття у Чорному морі. Що собою являє ЧФ Росії та що від нього чекати
ISW проаналізував, для чого Кремль засекретив похорон Пригожина
Останні новини
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: