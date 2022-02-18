Резников о войсках РФ: Каждый самолет, вертолет или танковое подразделение – мы их видим

Украина получает данные разведки от международных партнеров, внимательно следит за своими границами: отвод российских войск не подтверждается, но возможность полномасштабного вторжения оценивается как невысокая.

Источник: министр обороны Алексей Резников во время "часа вопросов" к правительству в парламенте 18 февраля

Детали: Резников не подтвердил заявление российской стороны об отводе войск: сейчас идет перемещение сил и средств.

В настоящее время подразделения российских войск на границе насчитывают около 129 тысяч наземного компонента, а вместе с морским и авиационным – около 149 тысяч.

В то же время, Украина получает данные разведки от партнеров на постоянной основе.

Прямая речь о разведке: "Поэтому мы видим все происходящее вокруг наших границ и сравниваем данные наших партнеров с данными нашей разведки и сопоставляем на постоянной основе в режиме реального времени.

Наша разведка видит все движения, которые могут представлять потенциальную угрозу Украине. Каждый самолет, вертолет или танковое подразделение – мы их видим".

Прямая речь о возможности полномасштабного вторжения: "В очередной раз подчеркиваю: сейчас могут озвучиваться разные данные и разные даты каких-то событий или разные сценарии. Но все эти сценарии украинская армия просчитала и готова к ним.

Мы ни в коем случае не умаляем угрозу, но вероятность масштабной эскалации до сих пор оцениваем как невысокую по отношению к вторжению в Украину в целом.

В ближайшие времена гражданам Украины в целом по всей территории ничего не угрожает.

Кроме граждан, проживающих сегодня в Луганской и Донецкой областях, где незаконные вооруженные формирования под руководством военных РФ совершают обстрелы уже вторые сутки и подвергают опасности гражданское население и наших военных. Там угроза реальна.

Эти провокации мы фиксируем, и я надеюсь, что состоится заседание Трехсторонней контактной группы, доклад СММ ОБСЕ это подтвердит".