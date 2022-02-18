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Пропагандиста Кісельова включили до переліку небезпечних для України осіб  

Мазуренко Альона П'ятниця, 18 лютого 2022, 12:39
Дмитро Кісельов, фото: getty images

Міністерство культури та інформаційної політики включило російського пропагандиста Дмитра Кісельова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Джерело: пресслужба Мінкульту

Деталі: Наказ від 17 лютого 2022 року про включення Кісельова до відповідного переліку підготували на підставі рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень РНБО, СБУ і Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

З переліком осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, можна ознайомитись на сайті Мінкульту. 

Наразі у цьому списку уже 209 осіб.

Теми: МінкультурипропагандаРосія
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