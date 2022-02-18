Пропагандиста Киселева включили в список опасных для Украины лиц

Министерство культуры и информационной политики включило российского пропагандиста Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

Источник: пресс-служба Минкульта

Детали: Приказ от 17 февраля 2022 г. о включении Киселева в соответствующий перечень подготовили на основании решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

МКИП вносит изменения в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

С перечнем лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, можно ознакомиться на сайте Минкульта.

Сейчас в этом списке уже 209 человек.