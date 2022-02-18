Пропагандиста Киселева включили в список опасных для Украины лиц
Пятница, 18 февраля 2022, 11:39
Министерство культуры и информационной политики включило российского пропагандиста Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.
Источник: пресс-служба Минкульта
Детали: Приказ от 17 февраля 2022 г. о включении Киселева в соответствующий перечень подготовили на основании решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
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МКИП вносит изменения в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
С перечнем лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, можно ознакомиться на сайте Минкульта.
Сейчас в этом списке уже 209 человек.
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