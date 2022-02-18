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Ірландія закликала своїх спостерігачів у місії ОБСЄ на Донбасі залишити Україну

П'ятниця, 18 лютого 2022, 11:43
Ірландія закликала своїх спостерігачів у місії ОБСЄ на Донбасі залишити Україну
фото Getty Images

Уряд Ірландії закликав ірландських членів місії міжнародних спостерігачів в Україні залишити країну на тлі побоювань щодо нового вторгнення РФ.

Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донеччині працюють дев'ять ірландських співробітників.

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Посол України в Ірландії Лариса Герасько цього тижня закликала ірландських чиновників залишити своїх спостерігачів в Україні та навіть розглянути питання про збільшення їхньої кількості. Однак у четвер МЗС заявило, що його рекомендація громадянам Ірландії покинути країну також стосуються і членів місії.

Деякі міжнародні спостерігачі вже покинули Україну через побоювання російського вторгнення.

В ОБСЄ заявили, що "деякі держави-учасниці" місії порадили своїм громадянам залишити країну. Не сказано, скільки приблизно з 700 співробітників залишилося.

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Водночас МЗС Ірландії не відкликало дипломатів зі свого посольства у Києві. У відомстві повідомили, що 98 громадян реєструвалися в українській столиці.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій і відповідним чином оновлюватимемо рекомендації. Безпека наших громадян залишиться основою для наших рекомендацій", - сказав представник МЗС.

Нагадаємо, частину персоналу посольства Литви у Києві перевели до Львова, у столиці лишилися дипломати, необхідні для виконання основних функцій дипмісії.

Раніше Державний департамент США підтвердив, що тимчасово перемістить своє посольство в Україні з Києва до Львова.

Канада також перенесла посольство з Києва у Львів. Крім того, низка країни ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу.

Теми: ОБСЄІрландіяДонбас
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