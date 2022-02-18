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Ирландия призвала своих наблюдателей в миссии ОБСЕ на Донбассе покинуть Украину

Пятница, 18 февраля 2022, 11:43
Ирландия призвала своих наблюдателей в миссии ОБСЕ на Донбассе покинуть Украину
фото Getty Images

Правительство Ирландии призвало ирландских членов миссии международных наблюдателей в Украине покинуть страну на фоне опасений по поводу нового вторжения РФ.

Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области работают девять ирландских сотрудников.

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Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько на этой неделе призвала ирландских чиновников оставить своих наблюдателей в Украине и даже рассмотреть вопрос об увеличении их количества. Однако в четверг МИД заявил, что его рекомендация гражданам Ирландии покинуть страну также касаются и членов миссии.

Некоторые международные наблюдатели уже покинули Украину из-за опасений российского вторжения.

В ОБСЕ заявили, что "некоторые государства-участники" миссии посоветовали своим гражданам покинуть страну. Не сказано, сколько из 700 сотрудников осталось.

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В то же время МИД Ирландии не отозвал дипломатов из своего посольства в Киеве. В ведомстве сообщили, что 98 граждан регистрировались в украинской столице.

"Мы внимательно следим за развитием событий и будем соответствующим образом обновлять рекомендации. Безопасность наших граждан останется основой для наших рекомендаций", - сказал представитель МИД.

Напомним, часть персонала посольства Литвы в Киеве перевели во Львов, в столице остались дипломаты, необходимые для выполнения основных функций дипмиссии.

Ранее Государственный департамент США подтвердил, что временно переместит свое посольство в Украине из Киева во Львов.

Канада также перенесла посольство из Киева во Львов. Кроме того, ряд стран ЕС призвал граждан безотлагательно покинуть Украину на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения. 

Темы: ОБСЕИрландияДонбасс
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