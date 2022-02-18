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Частину України накриють дощі і сильний вітер

Ірина БалачукП'ятниця, 18 лютого 2022, 11:46
Частину України накриють дощі і сильний вітер
Фото pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікується прохолодна і вітряна погода, у суботу на заході, а в неділю на заході і півдні – дощі.  

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова Діденко: "Субота в Україні буде вітряною. Це не означає, що вітер безперервно носитиметься і гудітиме, як в кіно про полярників, а означає, що його пориви час від часу можуть досягати сильних значень, 15-20 метрів за секунду. У неділю вітер стане слабшим. Напрямок – південно-західний, західний".

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Деталі: 19 лютого у західних, північних областях, місцями у центральних дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території – без опадів. Вночі від -1 градуса на сході і півночі до +2 градусів на решті території, вдень до +7-10 градусів. 

 
карта з сайту meteo.gov.ua

У Києві в суботу – дощ, можливо, з мокрим снігом. Вночі до 2 градусів морозу, вдень +5-7 градусів.  

20 лютого на заході, а під вечір і в південній частині України пройдуть дощі, на решті території без опадів. Вночі 0+2 градуси, вдень близько +6 градусів.

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карта з сайту meteo.gov.ua

Теми: погода
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