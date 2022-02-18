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Часть Украины накроют дожди и сильный ветер

Ирина БалачукПятница, 18 февраля 2022, 12:46
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная и ветреная погода, в субботу на западе, а в воскресенье на западе и юге – дожди.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь Диденко: "Суббота в Украине будет ветреной. Это не значит, что ветер будет непрерывно носиться и гудеть, как в кино о полярниках, а значит, что его порывы время от времени могут достигать сильных значений, 15-20 метров в секунду. В воскресенье ветер станет слабее. Направление – юго-западное, западное".

Детали: 19 февраля в западных, северных областях, местами в центральных – дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории – без осадков. Ночью от -1 градуса на востоке и севере до +2 градусов на остальной территории, днем ​​до +7-10 градусов. 

 
карта с сайта meteo.gov.ua

В Киеве в субботу – дождь, возможно, с мокрым снегом. Ночью до 2 градусов мороза, днем ​​+5-7 градусов.

20 февраля на западе, а под вечер и в южной части Украины пройдут дожди, на остальной территории без осадков. Ночью 0+2 градуса, днем ​​около +6 градусов. 

 
карта с сайта meteo.gov.ua

Темы: погода


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