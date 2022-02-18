Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Легковик зіткнувся з маршруткою на Київщині: постраждали 7 людей

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 13:32
фото ДСНС

У дорожньо-транспортній пригоді в Київській області постраждали семеро людей, рятувальникам довелося деблокувати водія.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Вранці 18 лютого в селі Липівка по вулиці Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода.

Легковий автомобіль Renault зіткнувся з автомобілем-маршруткою Volkswagen.

Рятувальники деблокували водія автомобіля Renault за допомогою спеціального гідравлічного інструменту.

В маршрутці знаходилось 17 пасажирів та 1 водій, з них 7 травмувалися шпиталізовані до Макарівської центральної лікарні.

Теми: ДТПКиївська область
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНові супутникові знімки свідчать про активність військ Росії біля кордону України – CNN

Головні новини неділі та ночі: вибух у Донецьку, саміт безпеки

Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки

Джонсон вбачає "добрий знак" в обіцянках Путіна Макрону

Окупанти обстріляли Луганськ із важкого озброєння – штаб ООС

Можливі напади на ТЦ та станції метро у Москві – США

Усі новини...
ДТП
"Слуга народу" збирається виключати Трухіна з фракції – Арахамія
Ярославський заявляє, що у справі про смертельну ДТП підтасовують факти
ДТП з Трухіним: українці вважають Зеленського відповідальним
Останні новини
09:44
Президентка Єврокомісії проти "санкцій на випередження", як закликав Зеленський
09:33
Польща закликала своїх громадян покинути південно-східні регіони України
09:26
РосЗМІ повідомляють про прибуття 61 тисячі біженців з ОРДЛО, вже 5 регіонів запровадили НС
09:25
Бойовики "ЛНР" вирішили мобілізувати і чоловіків від 55 років
09:21
Гривня трохи знизилась до долара
08:38
фотоНові супутникові знімки свідчать про активність військ Росії біля кордону України – CNN
08:22
Covid в Україні: хвиля йде на спад, у Києві ситуація найгірша
08:00
Головні новини неділі та ночі: вибух у Донецьку, саміт безпеки
07:18
Окупанти за минулу добу 80 разів відкривали вогонь
06:38
Україна опинилася на другому місці в Європі за добовою смертністю від Covid
Усі новини...