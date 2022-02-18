Легковик зіткнувся з маршруткою на Київщині: постраждали 7 людей
П'ятниця, 18 лютого 2022, 12:32
У дорожньо-транспортній пригоді в Київській області постраждали семеро людей, рятувальникам довелося деблокувати водія.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: Вранці 18 лютого в селі Липівка по вулиці Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода.
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Легковий автомобіль Renault зіткнувся з автомобілем-маршруткою Volkswagen.
Рятувальники деблокували водія автомобіля Renault за допомогою спеціального гідравлічного інструменту.
В маршрутці знаходилось 17 пасажирів та 1 водій, з них 7 травмувалися шпиталізовані до Макарівської центральної лікарні.
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