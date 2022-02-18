Легковик зіткнувся з маршруткою на Київщині: постраждали 7 людей

У дорожньо-транспортній пригоді в Київській області постраждали семеро людей, рятувальникам довелося деблокувати водія.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Вранці 18 лютого в селі Липівка по вулиці Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода.

Легковий автомобіль Renault зіткнувся з автомобілем-маршруткою Volkswagen.

Рятувальники деблокували водія автомобіля Renault за допомогою спеціального гідравлічного інструменту.

В маршрутці знаходилось 17 пасажирів та 1 водій, з них 7 травмувалися шпиталізовані до Макарівської центральної лікарні.