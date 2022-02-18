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Легковушка столкнулась с маршруткой на Киевщине: пострадали 7 человек

Валентина РоманенкоПятница, 18 февраля 2022, 12:32
Легковушка столкнулась с маршруткой на Киевщине: пострадали 7 человек
фото ГСЧС

В дорожно-транспортном происшествии в Киевской области пострадали семь человек, спасателям пришлось деблокировать водителя.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Утром 18 февраля в селе Липовка по улице Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие.

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Легковой автомобиль Renault столкнулся с автомобилем-маршруткой Volkswagen.

Спасатели деблокировали водителя автомобиля Renault с помощью специального гидравлического инструмента.

В маршрутке находились 17 пассажиров и 1 водитель, из них 7 травмировались и госпитализированы в Макаровскую центральную больницу.

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Темы: ДТПКиевская область
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