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Легковушка столкнулась с маршруткой на Киевщине: пострадали 7 человек

Валентина РоманенкоПятница, 18 февраля 2022, 13:32
фото ГСЧС

В дорожно-транспортном происшествии в Киевской области пострадали семь человек, спасателям пришлось деблокировать водителя.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Утром 18 февраля в селе Липовка по улице Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие.

Легковой автомобиль Renault столкнулся с автомобилем-маршруткой Volkswagen.

Спасатели деблокировали водителя автомобиля Renault с помощью специального гидравлического инструмента.

В маршрутке находились 17 пассажиров и 1 водитель, из них 7 травмировались и госпитализированы в Макаровскую центральную больницу.

Темы: ДТПКиевская область


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