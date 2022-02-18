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Керівництво Європейської народної партії відвідає Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 18 лютого 2022, 13:42
Манфред Вебер. фото з Вікіпедії

Керівництво найбільшої у Європарламенті групи Європейської народної партії відвідає Україну і Литву на тлі російської загрози.

Про це повідомили у групі ЄНП в Європарламенті, передає "Європейська правда".

Візит відбудеться з 20 по 23 лютого.

"Нашим візитом ми демонструємо нашу беззастережну підтримку Україні та нашим партнерам з ЄС та НАТО у захисті наших союзників і нашого європейського способу життя", – сказав Манфред Вебер, депутат Європарламенту, голова групи ЄНП, який очолить делегацію.

У Києві делегація зустрінеться зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром оборони Олексієм Резніковим, а також представниками партій-побратимів ЄНП. Разом із народними депутатами делегація відвідає Алею Небесної Сотні.

У Вільнюсі делегація відвідає розширену бойову групу передової присутності НАТО в Руклі та візьме участь у конференції високого рівня з безпеки країн Балтії.

"Мета цього візиту – показати солідарність Європейського парламенту з Україною та її народом, який хоче бути частиною європейської сім’ї. Україна є вільною та незалежною державою, яка сама вирішує своє майбутнє", – заявила депутатка Європарламенту Раса Юкневічене, віцеголова групи ЄНП.

Як повідомлялося, низка європейських політиків, інтелектуалів, журналістів звернулися до президента Франції Еммануеля Макрона прискорити процес членства України в ЄС.

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