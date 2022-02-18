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Руководство Европейской народной партии посетит Украину

"Европейская правда"Пятница, 18 февраля 2022, 13:42
Манфред Вебер. фото из Википедии

Руководство крупнейшей в Европарламенте группы Европейской народной партии посетит Украину и Литву на фоне российской угрозы.

Об этом сообщили в группе ЕНП в Европарламенте, передает "Европейская правда".

Визит пройдет с 20 по 23 февраля.

"Нашим визитом мы демонстрируем нашу безоговорочную поддержку Украине и нашим партнерам из ЕС и НАТО в защите наших союзников и нашего европейского образа жизни", – сказал Манфред Вебер, депутат Европарламента, глава группы ЕНП, который возглавит делегацию.

В Киеве делегация встретится со спикером парламента Русланом Стефанчуком, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром обороны Алексеем Резниковым, а также представителями партий-побратимов ЕНП. Вместе с народными депутатами делегация посетит Аллею Небесной Сотни.

В Вильнюсе делегация посетит расширенную боевую группу передового присутствия НАТО в Рукле и примет участие в конференции высокого уровня безопасности стран Балтии.

"Цель этого визита – показать солидарность Европейского парламента с Украиной и ее народом, который хочет быть частью европейской семьи. Украина является свободным и независимым государством, которое само решает свое будущее", – заявила депутат Европарламента Раса Юкневичене, вицепредседатель группы ЕНП.

Как сообщалось, ряд европейских политиков, интеллектуалов, журналистов обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону ускорить процесс членства Украины в ЕС.

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