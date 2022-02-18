Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Руководство Европейской народной партии посетит Украину

"Европейская правда"Пятница, 18 февраля 2022, 12:42
Руководство Европейской народной партии посетит Украину
Манфред Вебер. фото из Википедии

Руководство крупнейшей в Европарламенте группы Европейской народной партии посетит Украину и Литву на фоне российской угрозы.

Об этом сообщили в группе ЕНП в Европарламенте, передает "Европейская правда".

Визит пройдет с 20 по 23 февраля.

Реклама:

"Нашим визитом мы демонстрируем нашу безоговорочную поддержку Украине и нашим партнерам из ЕС и НАТО в защите наших союзников и нашего европейского образа жизни", – сказал Манфред Вебер, депутат Европарламента, глава группы ЕНП, который возглавит делегацию.

В Киеве делегация встретится со спикером парламента Русланом Стефанчуком, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром обороны Алексеем Резниковым, а также представителями партий-побратимов ЕНП. Вместе с народными депутатами делегация посетит Аллею Небесной Сотни.

В Вильнюсе делегация посетит расширенную боевую группу передового присутствия НАТО в Рукле и примет участие в конференции высокого уровня безопасности стран Балтии.

ВИДЕО ДНЯ

"Цель этого визита – показать солидарность Европейского парламента с Украиной и ее народом, который хочет быть частью европейской семьи. Украина является свободным и независимым государством, которое само решает свое будущее", – заявила депутат Европарламента Раса Юкневичене, вицепредседатель группы ЕНП.

Как сообщалось, ряд европейских политиков, интеллектуалов, журналистов обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону ускорить процесс членства Украины в ЕС.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: