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Бойовики обстріляли ділянку залізниці: обмежено рух до станції у Нью-Йорку

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 14:13
станція "Фенольна" у смт Нью-Йорк. скриншот

Через обстріли обмежено рух пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна у селищі міського типу Нью-Йорк Донецької області.

Джерело: регіональна філія АТ "Укрзалізниця" "Донецька залізниця" у Facebook

Деталі: Залізничники наголошують, що попри гарантії безпеки, надані представниками збройних формувань на лінії проведення бойових дій, з непідконтрольної території 18 лютого знову почалися обстріли українських міст на Донеччині.

Близько 8 години ранку неподалік від залізничної станції Скотувата почався артобстріл. На цій ділянці донецької залізниці проводилися ремонто-відновлювальні роботи.

Дослівно: "Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв.

У зв’язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами, Донецька залізниця  змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна".

Теми: ДонбастероризмУкрзалізниця
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