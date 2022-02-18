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Боевики обстреляли участок железной дороги: ограничено движение до станции в Нью-Йорке

Валентина РоманенкоПятница, 18 февраля 2022, 13:13
Боевики обстреляли участок железной дороги: ограничено движение до станции в Нью-Йорке
станция "Фенольная" в пгт Нью-Йорк. скриншот

Из-за обстрелов ограничено движение пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная в поселке городского типа Нью-Йорк Донецкой области.

Источник: региональный филиал АО "Укрзалізниця" "Донецкая железная дорога" в Facebook

Детали: Железнодорожники подчеркивают, что, несмотря на гарантии безопасности, предоставленные представителями вооруженных формирований на линии проведения боевых действий, с неподконтрольной территории 18 февраля снова начались обстрелы украинских городов в Донецкой области.

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Около 8 часов утра неподалеку от железнодорожной станции Скотувата начался артобстрел. На этом участке Донецкой железной дороги проводились ремонтно-восстановительные работы.

Дословно: "Даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольной территории не стали. Все работы были прекращены, а работники уведены в убежища, что помогло избежать жертв.

В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная".

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Темы: ДонбасстерроризмУкрзализныця
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