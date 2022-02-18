Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Синоптики оголосили штормове попередження через вітер

Альона Мазуренко П'ятниця, 18 лютого 2022, 13:28
Синоптики оголосили штормове попередження через вітер
фото: pixabay

У суботу 19 лютого синоптики оголосили штормове попередження через пориви вітру до 20 м/с.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій 

Дослівно: "19 лютого вночі та вранці у західних та більшості північних областей, вдень на більшій частині території країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Реклама:

Деталі: У столиці та Київській області вранці та вдень 19 лютого прогнозують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, 19 лютого у горах Івано-Франківської, 18-19 лютого на високогір’ї Закарпатської, у горах Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
погода
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
Три температурні рекорди були у Києві 27 серпня
У Києві запровадили тепловий режим
Останні новини
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: