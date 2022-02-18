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Синоптики оголосили штормове попередження через вітер

Мазуренко Альона П'ятниця, 18 лютого 2022, 14:28
фото: pixabay

У суботу 19 лютого синоптики оголосили штормове попередження через пориви вітру до 20 м/с.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій 

Дослівно: "19 лютого вночі та вранці у західних та більшості північних областей, вдень на більшій частині території країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: У столиці та Київській області вранці та вдень 19 лютого прогнозують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, 19 лютого у горах Івано-Франківської, 18-19 лютого на високогір’ї Закарпатської, у горах Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

 

Теми: погодаУкраїна
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