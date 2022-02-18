Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ветра

В субботу 19 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 20 м/с.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "19 февраля ночью и утром в западных и большинстве северных областей, днем по большей части территории страны порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

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Детали: В столице и Киевской области утром и днем 19 февраля прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, 19 февраля в горах Ивано-Франковской, 18-19 февраля на высокогорье Закарпатской, в горах Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).