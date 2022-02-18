Зеленський відправляє нардепів та урядовців на лінію фронту
П'ятниця, 18 лютого 2022, 20:11
Президент Володимир Зеленський вирішив відправити на лінію фронту представників від Верховної Ради та Кабміну.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу
Пряма мова Данілова: "Президент України ухвалив рішення – завтра на лінію фронту відправляться представники Верховної Ради, відправляється частина міністрів, я відправляюся так само.
Будуть у тих містах, які постраждали, там де постраждала наша інфраструктура, школи, садочок – буде там і віце-прем’єр-міністр (Ірина Верещук – ред.)".
Деталі: Данілов не пояснив, з чим пов’язане таке рішення і чим будуть займатися там посадовці.
Сам Зеленський був на передовій останні два дні.