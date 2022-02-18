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Зеленский отправляет нардепов и чиновников на линию фронта

Роман ПетренкоПятница, 18 февраля 2022, 19:11
Зеленский отправляет нардепов и чиновников на линию фронта

Президент Владимир Зеленский решил отправить на линию фронта представителей Верховной Рады и Кабмина.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга

Прямая речь Данилова: "Президент Украины принял решение – завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады, отправляется часть министров, я отправляюсь так же.

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Будут в тех городах, которые пострадали, где пострадала наша инфраструктура, школы, садик – будет там и вице-премьер-министр (Ирина Верещук – ред.)".

Детали: Данилов не объяснил, с чем связано такое решение и чем будут заниматься там чиновники.

Сам Зеленский был на передовой последние два дня.

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Темы: ЗеленскийВерховная РадаКабинет министров
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