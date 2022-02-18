Зеленский отправляет нардепов и чиновников на линию фронта
Пятница, 18 февраля 2022, 20:11
Президент Владимир Зеленский решил отправить на линию фронта представителей Верховной Рады и Кабмина.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга
Прямая речь Данилова: "Президент Украины принял решение – завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады, отправляется часть министров, я отправляюсь так же.
Будут в тех городах, которые пострадали, где пострадала наша инфраструктура, школы, садик – будет там и вице-премьер-министр (Ирина Верещук – ред.)".
Детали: Данилов не объяснил, с чем связано такое решение и чем будут заниматься там чиновники.
Сам Зеленский был на передовой последние два дня.