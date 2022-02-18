Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы

Роман ПетренкоПятница, 18 февраля 2022, 23:11
ФОТО: ТАСС

Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.

Источник: указ Путина

Дословно: "Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности".

Детали: Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ.

Темы: ПутинДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Возможны нападения на ТЦ и станции метро в Москве – США

Резников: Россия не сформировала ударных группировок возле Украины

Авиакомпании SAS, Austrian Airlines и Swiss отменили рейсы в Украину

Тысячи одесситов вышли на Марш Единства: Не отдадим Украину никому

видео, фотоВ России несколько человек вышли на митинг против войны с Украиной

фотоСтало известно имя второго бойца, погибшего в субботу на фронте

Все новости...
Путин
Игра в войну
Макрон поговорит по телефону с Зеленским, а затем с Путиным
Байден: Я уверен, что Путин принял решение о вторжении в Украину
Последние новости
22:38
Продолжение учений РФ и Беларуси говорят о подготовке к вторжению – Столтенберг
22:09
Возможны нападения на ТЦ и станции метро в Москве – США
21:29
Постоянный совет ОБСЕ проведет специальное заседание по Украине
20:47
Около 75% боевых подразделений РФ развернуты против Украины – разведка США
20:12
Резников: Россия не сформировала ударных группировок возле Украины
19:56
Министр обороны оценил вероятность атаки РФ из Приднестровья
19:48
Эвакуированные из ОРДЛО возвращаются из России домой – Резников
19:26
Авиакомпании SAS, Austrian Airlines и Swiss отменили рейсы в Украину
19:04
видеоОккупанты уничтожили грузовик украинской стороны СЦКК
18:53
Авто гуманитарной миссии попало под обстрел в Луганской области
Все новости...