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Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы

Роман ПетренкоПятница, 18 февраля 2022, 22:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
ФОТО: ТАСС

Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.

Источник: указ Путина

Дословно: "Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности".

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Детали: Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ.

Темы: ПутинДонбасс
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