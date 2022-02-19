Байден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден впевнений, що його російський колега Володимир Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну.

Джерело: брифінг Байдена

Деталі: Байден упевнений, що Путін ухвалив рішення щодо подальших кроків щодо України – і рішення про вторгнення вже ухвалено.

Він вважає, що Росія може вторгнутися в Україну найближчими днями.

Журналісти перепитали Байдена, чи впевнений він, що Путін збирається напасти на Україну, він відповів: "Я абсолютно впевнений".

Коли в нього перепитали, чому настільки впевнений – Байден відповів, що США "неймовірна розвідка".

Проте американський лідер додав, що "до початку нападу ще є шанси на дипломатію".

Президент США також додав, що немає доказів того, що Україна готує напад.

Байден також зазначив, що Росія поширює фейки, наприклад, про розстріл дитячого садка у Станиці Луганській.

Також американський лідер назвав "не дуже мудрим рішенням" поїздку президента Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію.