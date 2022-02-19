Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

Роман ПетренкоСубота, 19 лютого 2022, 00:21
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден впевнений, що його російський колега Володимир Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну.

Джерело: брифінг Байдена

Деталі: Байден упевнений, що Путін ухвалив рішення щодо подальших кроків щодо України – і рішення про вторгнення вже ухвалено.

Він вважає, що Росія може вторгнутися в Україну найближчими днями.

Журналісти перепитали Байдена, чи впевнений він, що Путін збирається напасти на Україну, він відповів: "Я абсолютно впевнений".

Коли в нього перепитали, чому настільки впевнений – Байден відповів, що США "неймовірна розвідка".

Проте американський лідер додав, що "до початку нападу ще є шанси на дипломатію".

Президент США також додав, що немає доказів того, що Україна готує напад.

Байден також зазначив, що Росія поширює фейки, наприклад, про розстріл дитячого садка у Станиці Луганській.

Також американський лідер назвав "не дуже мудрим рішенням" поїздку президента Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію.

Теми: БайденСШАПутінРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини неділі та ночі: вибух у Донецьку, саміт безпеки

Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки

Джонсон вбачає "добрий знак" в обіцянках Путіна Макрону

Окупанти обстріляли Луганськ із важкого озброєння – штаб ООС

Можливі напади на ТЦ та станції метро у Москві – США

Авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss скасували рейси в Україну

Усі новини...
Половина військ РФ на кордоні з Україною готові атакувати — AFP
Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори
Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу
Ватажки бойовиків ОРДЛО оголосили загальну мобілізацію
Останні новини
08:38
фотоНові супутникові знімки свідчать про активність військ Росії біля кордону України – CNN
08:22
Covid в Україні: хвиля йде на спад, у Києві ситуація найгірша
08:00
Головні новини неділі та ночі: вибух у Донецьку, саміт безпеки
07:18
Окупанти за минулу добу 80 разів відкривали вогонь
06:38
Україна опинилася на другому місці в Європі за добовою смертністю від Covid
05:55
Глава Єврокомісії назвала слабкі місця РФ, по яких вдарять санкції в разі вторгнення
04:52
відеоПротести в Канаді: поліція Оттави взяла під контроль центральні вулиці
03:59
Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки
03:28
Після розмови з Байденом Макрон вдруге подзвонив Путіну – ЗМІ
02:34
Посол Росії у США про вторгнення: "Немає таких планів"
Усі новини...