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Байден: Я уверен, что Путин принял решение о вторжении в Украину

Роман ПетренкоСуббота, 19 февраля 2022, 00:21
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден уверен, что его российский коллега Владимир Путин уже принял решение о нападении на Украину.

Источник: брифинг Байдена

Детали: Байден уверен, что Путин принял решение относительно дальнейших шагов в отношении Украины –  и решение о вторжении уже принято.

Он считает, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие дни.

Журналисты переспросили Байдена, уверен ли он, что Путин собирается напасть на Украину, он ответил: "Я абсолютно уверен".

Когда у него спросили, почему настолько уверен – Байден ответил, что у США "невероятная разведка". 

Однако американский лидер добавил, что "до начала нападения еще есть шансы на дипломатию".

Президент США также добавил, что нет доказательств того, что сама Украина готовит нападение.

Байден также отметил, что Россия распространяет фейки, например, о расстреле детского сада в Станице Луганской.

Также американский лидер назвал "не очень мудрым решением" поездку президента Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию.

Темы: БайденСШАПутинРосcия


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