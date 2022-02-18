Троє людей загинули через потужний шторм "Еніс" у Британії

Троє людей в Британії загинули внаслідок шторму "Еніс", одного з найсильніших буревіїв, які накрили країну за останні десятиліття.

Джерело: BBC

Деталі: Потужний вітер повалив дерева та розкидав уламки, внаслідок чого загинули 30-річна жінка у Лондоні, 20-річний чоловік у Гемпширі та 50-річний чоловік у Мерсісайді.

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Жінка померла внаслідок падіння дерева на автомобіль, у якому вона їхала як пасажирка. В Альтоні, графство Гемпшир, двоє людей були в пікапі, коли він зіткнувся з деревом, що впало. Пасажир загинув на місці. Чоловік, убитий у Мерсісайді, був пасажиром автомобіля, який прямував у бік Ейнтрі, коли уламки потрапили в лобове скло. Медики надали йому допомогу на місці, але констатували смерть.

Через ураган були закриті школи. Близько 200 тисяч будинків у Великій Британії залишилися без електрики. Залізничні колії були заблоковані деревами та сміттям. Великі оператори поїздів, у тому числі Chiltern Railways, Avanti West Coast та Great Western Railway, були змушені повністю зупинити рух.

Метеорологічне бюро випустило рідкісні червоні попередження про погоду. Відтак прибережні райони південно-західної Англії та південного Вельсу, а також південно-східна Англія були у стані підвищеної готовності. У Шотландії, Північній Ірландії та деяких частинах північної Англії діє кілька менш серйозних "жовтих" попереджень через побоювання з приводу вітру, снігу та льоду.

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