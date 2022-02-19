Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии

Анастасия КалатурСуббота, 19 февраля 2022, 00:45
ФОТО: GETTY IMAGES

Три человека в Британии погибли в результате шторма "Энис", одного из сильнейших ураганов, накрывших страну за последние десятилетия.

Источник: BBC

Детали: Мощный ветер повалил деревья и разбросал обломки, в результате чего погибли 30-летняя женщина в Лондоне, 20-летний мужчина в Гемпшире и 50-летний мужчина в Мерсисайде.

Женщина умерла в результате падения дерева на автомобиль, в котором она ехала как пассажирка. В Альтоне, графство Гемпшир, два человека были в пикапе, когда он столкнулся с упавшим деревом. Пассажир погиб на месте. Мужчина, убитый в Мерсисайде, был пассажиром автомобиля, направлявшегося в сторону Эйнтри, когда обломки попали в лобовое стекло. Медики предоставили ему помощь на месте, но констатировали смерть.

Из-за урагана были закрыты школы. Около 200 тысяч домов в Великобритании остались без электричества. Железнодорожные пути были заблокированы деревьями и мусором. Крупные операторы поездов, включая Chiltern Railways, Avanti West Coast и Great Western Railway, были вынуждены полностью остановить движение.

Метеорологическое бюро выпустило редкие красные предупреждения о погоде. Следовательно, прибрежные районы юго-западной Англии и южного Вельса, а также юго-восточная Англия были в состоянии повышенной готовности. В Шотландии, Северной Ирландии и некоторых частях северной Англии действуют несколько менее серьезных "желтых" предупреждений из-за опасений по поводу ветра, снега и льда.

Порыв ветра со скоростью 122 мили в час (196 км/ч) на острове Уайт установил предварительный рекорд в Англии.

Что предшествовало:

  • "Энис" - второй шторм за неделю, обрушившийся на Великобританию после того, как шторм "Дадли" накрыл часть Шотландии, Северной Англии и Северной Ирландии.
  • В других европейских странах погибли еще пять человек. В частности, в Нидерландах сообщают о трех погибших в результате падения деревьев.

Темы: Великобританиястихийное бедствие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
Великобритания
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
Посольство Британии временно переезжает во Львов
Лондон упростил визовые правила для родственников выезжающих из Украины британцев
Последние новости
09:01
Россия признает ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
04:36
Россия первая в мире по приросту COVID-больных
Все новости...