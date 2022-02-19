Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии

Три человека в Британии погибли в результате шторма "Энис", одного из сильнейших ураганов, накрывших страну за последние десятилетия.

Источник: BBC

Детали: Мощный ветер повалил деревья и разбросал обломки, в результате чего погибли 30-летняя женщина в Лондоне, 20-летний мужчина в Гемпшире и 50-летний мужчина в Мерсисайде.

Женщина умерла в результате падения дерева на автомобиль, в котором она ехала как пассажирка. В Альтоне, графство Гемпшир, два человека были в пикапе, когда он столкнулся с упавшим деревом. Пассажир погиб на месте. Мужчина, убитый в Мерсисайде, был пассажиром автомобиля, направлявшегося в сторону Эйнтри, когда обломки попали в лобовое стекло. Медики предоставили ему помощь на месте, но констатировали смерть.

Из-за урагана были закрыты школы. Около 200 тысяч домов в Великобритании остались без электричества. Железнодорожные пути были заблокированы деревьями и мусором. Крупные операторы поездов, включая Chiltern Railways, Avanti West Coast и Great Western Railway, были вынуждены полностью остановить движение.

Метеорологическое бюро выпустило редкие красные предупреждения о погоде. Следовательно, прибрежные районы юго-западной Англии и южного Вельса, а также юго-восточная Англия были в состоянии повышенной готовности. В Шотландии, Северной Ирландии и некоторых частях северной Англии действуют несколько менее серьезных "желтых" предупреждений из-за опасений по поводу ветра, снега и льда.

Порыв ветра со скоростью 122 мили в час (196 км/ч) на острове Уайт установил предварительный рекорд в Англии.

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