В ОП планують восени почати будівництво Музею Майдану

В Офісі президента розраховують завершити будівництво Музею Революції Гідності в кінці 2023 року, а роботи почнуться вже цього літа.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook

Деталі: Зазначається, що влітку розпочнуться підготовчі роботи на ділянці, щодо якої немає арештів, а восени почнеться будівництво Музею.

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Дослівно: "Ми поставили собі за мету, що восени цього року будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться. Такі строки визначив президент України Володимир Зеленський. Всі процеси прискорено, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації.

Влітку розпочнемо підготовчі роботи на ділянці, щодо якої немає арештів.

До кінця 2023 всі роботи мають бути завершені".

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