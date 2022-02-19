В ОП планують восени почати будівництво Музею Майдану
В Офісі президента розраховують завершити будівництво Музею Революції Гідності в кінці 2023 року, а роботи почнуться вже цього літа.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook
Деталі: Зазначається, що влітку розпочнуться підготовчі роботи на ділянці, щодо якої немає арештів, а восени почнеться будівництво Музею.
Дослівно: "Ми поставили собі за мету, що восени цього року будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться. Такі строки визначив президент України Володимир Зеленський. Всі процеси прискорено, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації.
Влітку розпочнемо підготовчі роботи на ділянці, щодо якої немає арештів.
До кінця 2023 всі роботи мають бути завершені".
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Нагадаємо:
- У листопаді 2015 року уряд створив музей, присвячений Революції Гідності. Заклад підпорядкували Українському інституту національної пам’яті. У квітні 2016 року музей отримав статус національного.
- Планується спорудити три основні осередки комплексу: Меморіал Героїв Небесної сотні, Музей Майдану та Дім свободи.
- На ділянку, де мали спорудити меморіал, наклали арешт задля проведення слідчих експериментів та розслідування загибелі учасників революції.