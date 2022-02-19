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В ОП планують восени почати будівництво Музею Майдану

Субота, 19 лютого 2022, 03:28
ФОТО: Kleihues + Kleihues

В Офісі президента розраховують завершити будівництво Музею Революції Гідності в кінці 2023 року, а роботи почнуться вже цього літа.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook

Деталі: Зазначається, що влітку розпочнуться підготовчі роботи на ділянці, щодо якої немає арештів, а восени почнеться будівництво Музею.

Дослівно: "Ми поставили собі за мету, що восени цього року будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться.  Такі строки визначив президент України  Володимир Зеленський.  Всі процеси прискорено, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної  документації.

Влітку розпочнемо підготовчі роботи на ділянці, щодо якої немає арештів. 

До кінця 2023 всі роботи мають бути завершені".

Знати більше: 8 років опісля: чи стане Музей Майдану довгобудом та чому частина родин Небесної Сотні проти Меморіалу

Нагадаємо:

  • У листопаді 2015 року уряд створив музей, присвячений Революції Гідності. Заклад підпорядкували Українському інституту національної пам’яті. У квітні 2016 року музей отримав статус національного.
  • Планується спорудити три основні осередки комплексу: Меморіал Героїв Небесної сотні, Музей Майдану та Дім свободи.
  • На ділянку, де мали спорудити меморіал, наклали арешт задля проведення слідчих експериментів та розслідування загибелі учасників революції.

Теми: Майданмузеї
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