В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
В Офисе президента рассчитывают завершить строительство Музея Революции Достоинства в конце 2023 года, а работы начнутся уже этим летом.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook
Детали: Отмечается, что летом начнутся подготовительные работы на участке, по которому нет арестов, а осенью начнется строительство Музея.
Дословно: "Мы поставили своей целью, что осенью этого года строительство Музея Революции Достоинства начнется. Такие сроки определил президент Украины Владимир Зеленский. Все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации.
Летом начнем подготовительные работы на участке, по которому нет арестов.
К концу 2023 года все работы должны быть завершены".
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Напомним:
- В ноябре 2015 года правительство создало музей, посвященный Революции Достоинства. Учреждение подчинили Украинскому институту национальной памяти. В апреле 2016 года музей получил статус национального.
- Планируется построить три основных центра комплекса: Мемориал Героев Небесной сотни, Музей Майдана и Дом свободы.
- На участок, где должны были построить мемориал, был наложен арест для проведения следственных экспериментов и расследования гибели участников революции.