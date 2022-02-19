Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана

Суббота, 19 февраля 2022, 03:28
ФОТО: Kleihues + Kleihues

В Офисе президента рассчитывают завершить строительство Музея Революции Достоинства в конце 2023 года, а работы начнутся уже этим летом.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook

Детали: Отмечается, что летом начнутся подготовительные работы на участке, по которому нет арестов, а осенью начнется строительство Музея.

Дословно: "Мы поставили своей целью, что осенью этого года строительство Музея Революции Достоинства начнется. Такие сроки определил президент Украины Владимир Зеленский. Все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации.

Летом начнем подготовительные работы на участке, по которому нет арестов.

К концу 2023 года все работы должны быть завершены".

Знать больше: 8 лет спустя: станет ли Музей Майдана долгостроем и почему часть семей Небесной Сотни против Мемориала

Напомним:

  • В ноябре 2015 года правительство создало музей, посвященный Революции Достоинства. Учреждение подчинили Украинскому институту национальной памяти. В апреле 2016 года музей получил статус национального.
  • Планируется построить три основных центра комплекса: Мемориал Героев Небесной сотни, Музей Майдана и Дом свободы.
  • На участок, где должны были построить мемориал, был наложен арест для проведения следственных экспериментов и расследования гибели участников революции.

Темы: Майданмузеи


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
Майдан
Завтра была война. История "Украины" от первого лица
У Януковича еще одно подозрение – подстрекал военных УГО к дезертирству
Украинцы почтили память погибшего во время Революции достоинства Сергея Нигояна
Последние новости
09:01
Россия признает ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
04:36
Россия первая в мире по приросту COVID-больных
Все новости...