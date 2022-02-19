В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана

В Офисе президента рассчитывают завершить строительство Музея Революции Достоинства в конце 2023 года, а работы начнутся уже этим летом.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook

Детали: Отмечается, что летом начнутся подготовительные работы на участке, по которому нет арестов, а осенью начнется строительство Музея.

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Дословно: "Мы поставили своей целью, что осенью этого года строительство Музея Революции Достоинства начнется. Такие сроки определил президент Украины Владимир Зеленский. Все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации.

Летом начнем подготовительные работы на участке, по которому нет арестов.

К концу 2023 года все работы должны быть завершены".

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