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ЗМІ: Росія та Китай видалили згадку про "поточну" напруженість в комюніке G20

Субота, 19 лютого 2022, 06:04
ФОТО: GETTY IMAGES

Росія та Китай видалили згадку про "поточну" напруженість у комюніке за підсумками зустрічі міністрів фінансів G20 про геополітичні ризики для світової економіки.

Джерело: джерела Reuters

Деталі: За словами людей, знайомих з дискусіями, зустріч міністрів фінансів та керівників центральних банків з  G20 була однією з найбурхливіших з початку пандемії COVID-19 у 2020 році.

Китай та Росія заперечували проти згадування "поточної напруженості" у більш ранньому проекті комюніке. У заключному комюніке групи просто говорилося: "Ми продовжуватимемо відстежувати основні глобальні ризики, зокрема пов'язані з геополітичною напруженістю, що виникає, а також макроекономічною і фінансовою вразливістю".

Як повідомляється, міністр фінансів Канади Христя Фріланд звернулася до своїх російських колег із закликом не вторгатися в Україну, попередивши, що такі дії завдадуть шкоди світовій економіці і призведуть до "нищівних" санкцій проти Росії.

Переговори G20 проходили віртуально і в столиці Індонезії Джакарті.

Теми: РосіяКитайекономіка
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