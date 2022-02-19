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СМИ: Россия и Китай удалили упоминание о "текущей" напряженности в коммюнике G20

Суббота, 19 февраля 2022, 05:04
СМИ: Россия и Китай удалили упоминание о текущей напряженности в коммюнике G20
ФОТО: GETTY IMAGES

Россия и Китай удалили упоминание о "текущей" напряженности в коммюнике по итогам встречи министров финансов G20 о геополитических рисках для мировой экономики.

Источник: источники Reuters

Детали: По словам людей, знакомых с дискуссиями, встреча министров финансов и руководителей центральных банков G20 была одной из самых бурных с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

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Китай и Россия возражали против упоминания "текущей напряженности" в более раннем проекте коммюнике. В заключительном коммюнике группы просто говорилось: "Мы будем продолжать отслеживать основные глобальные риски, в частности связанные с возникающей геополитической напряженностью, а также макроэкономической и финансовой уязвимостью".

Как сообщается, министр финансов Канады Христя Фриланд обратилась к своим российским коллегам с призывом не вторгаться в Украину, предупредив, что такие действия нанесут ущерб мировой экономике и приведут к "сокрушительным" санкциям против России.

Переговоры G20 проходили виртуально и в столице Индонезии Джакарте.

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Темы: РосcияКитайэкономика
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