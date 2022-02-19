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Covid: більше 31 тисячі нових випадків, найбільше у Києві

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 07:21
Covid: більше 31 тисячі нових випадків, найбільше у Києві
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 18 лютого в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків Covid, померли 260 хворих, госпіталізовано 3 208 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: Одужало за добу 30 487 осіб.

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Найбільше нових випадків – у Києві (4391), а також в Одеській (2657) і в Дніпропетровській (2523) областях.

Найбільше летальних випадків – на Дніпропетровщині та Полтавщині (по 21), а також у Хмельницькій області (20).

Серед нових хворих – 2 611 дітей і 765 медпрацівників.

ВІДЕО ДНЯ

За добу 67 636 людей вакциновано проти Covid. Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом проведено 31 450 678 щеплень.

Теми: коронавірусМОЗ
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