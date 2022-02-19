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Covid: более 31 тысячи новых случаев, больше всего в Киеве

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 07:21
Covid: более 31 тысячи новых случаев, больше всего в Киеве
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 18 февраля в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев Covid, умерли 260 больных, госпитализированы 3 208 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Выздоровело за сутки 30 487 человек.

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Больше всего новых случаев – в Киеве (4391), а также в Одесской (2657) и в Днепропетровской (2523) областях.

Больше всего летальных случаев – в Днепропетровской и Полтавской (по 21), а также в Хмельницкой области (20).

Среди новых больных – 2 611 детей и 765 медработников.

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За сутки 67 636 человек были вакцинированы против Covid. Первую дозу получили 17 783 человека, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу получили 498 человек, бустерную дозу – 19 879 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу – 15 667 266 человек, получили две дозы – 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080 человек. В общей сложности проведено 31 450 678 прививок.

Темы: коронавирусМинздрав
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