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США і Британія: Росія відповідальна за кібератаку на українські банки

"Європейська правда"Субота, 19 лютого 2022, 09:58
Getty Images

Російські військові хакери стояли за серією кібератак типу DDoS, які ненадовго відключили українські банківські та урядові сайти.

Про це заявили Сполучені Штати та Велика Британія, пише "Європейська правда".

Заступниця радника з національної безпеки США Енн Нойбергер заявила журналістам у Білому домі, що Вашингтон прагне притягнути Росію до відповідальності за її агресивні дії у кіберпросторі.

"Росія любить залишатися в тіні та розраховує на тривалий процес атрибуції. На тлі цього ми швидко переходимо до визначення причин DDoS-атак. Ми вважаємо, що російський уряд відповідає за широкомасштабні атаки на українські банки цього тижня", - сказала Нойбергер, слова якої наводить Reuters.

Вона додала, що американці мають дані, що свідчать про те, що інфраструктура, пов'язана з Головним розвідувальним управлінням РФ, "була помічена у передачі великих обсягів даних на українські IP-адреси та домени".

Британія також заявила, що ГРУ РФ "майже напевно причетне" до DDoS-атаки.

"Атака продемонструвала продовження неповаги до суверенітету України. Ця діяльність є ще одним прикладом агресивних дій Росії проти України. Така деструктивна поведінка є неприйнятною", — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії.

Росія заперечує будь-яку роль у DDoS-атаках, які у вівторок викликали обмежені збої.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

Дивіться також: Сценарії агресії РФ: реальність загрози, варіанти нападу, тиск на Україну. 

Теми: СШАВелика Британіякібербезпека
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