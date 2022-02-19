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США и Британия: Россия ответственна за кибератаку на украинские банки

"Европейская правда"Суббота, 19 февраля 2022, 08:58
США и Британия: Россия ответственна за кибератаку на украинские банки
Getty Images

Российские военные хакеры стояли за серией кибератак типа DDoS, которые ненадолго отключили украинские банковские и правительственные сайты.

Об этом заявили Соединенные Штаты и Великобритания, пишет "Европейская правда".

Заместитель советника по национальной безопасности США Энн Нойбергер заявила журналистам в Белом доме, что Вашингтон стремится привлечь Россию к ответственности за ее агрессивные действия в киберпространстве.

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"Россия любит оставаться в тени и рассчитывает на длительный процесс атрибуции. В свете этого мы быстро переходим к определению причин DDoS-атак. Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за широкомасштабные атаки на украинские банки на этой неделе", - сказала Нойбергер, слова которой приводит Reuters.

Она добавила, что у американцев есть данные, свидетельствующие о том, что инфраструктура, связанная с Главным разведывательным управлением РФ, "была замечена в передаче больших объемов связи на украинские IP-адреса и домены".

Британия также выступила с заявлением, что ГРУ РФ "почти наверняка причастно" к DDoS-атаке.

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"Атака продемонстрировала продолжающееся неуважение к суверенитету Украины. Эта деятельность является еще одним примером агрессивных действий России против Украины. Такое деструктивное поведение неприемлемо", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

Россия отрицает какую-либо роль в DDoS-атаках, которые во вторник вызвали относительно ограниченные сбои.

Темы: СШАВеликобританиякибербезопасность
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