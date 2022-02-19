Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США и Британия: Россия ответственна за кибератаку на украинские банки

"Европейская правда"Суббота, 19 февраля 2022, 09:58
Getty Images

Российские военные хакеры стояли за серией кибератак типа DDoS, которые ненадолго отключили украинские банковские и правительственные сайты.

Об этом заявили Соединенные Штаты и Великобритания, пишет "Европейская правда".

Заместитель советника по национальной безопасности США Энн Нойбергер заявила журналистам в Белом доме, что Вашингтон стремится привлечь Россию к ответственности за ее агрессивные действия в киберпространстве.

"Россия любит оставаться в тени и рассчитывает на длительный процесс атрибуции. В свете этого мы быстро переходим к определению причин DDoS-атак. Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за широкомасштабные атаки на украинские банки на этой неделе", - сказала Нойбергер, слова которой приводит Reuters.

Она добавила, что у американцев есть данные, свидетельствующие о том, что инфраструктура, связанная с Главным разведывательным управлением РФ, "была замечена в передаче больших объемов связи на украинские IP-адреса и домены".

Британия также выступила с заявлением, что ГРУ РФ "почти наверняка причастно" к DDoS-атаке.

"Атака продемонстрировала продолжающееся неуважение к суверенитету Украины. Эта деятельность является еще одним примером агрессивных действий России против Украины. Такое деструктивное поведение неприемлемо", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

Россия отрицает какую-либо роль в DDoS-атаках, которые во вторник вызвали относительно ограниченные сбои.

Темы: СШАВеликобританиякибербезопасность


powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Байден: Россию не отсоединяют от SWIFT из-за позиции Европы

Подразделение теробороны в Сумской области отразило атаку РФ

Байден объявил детали новых санкций против России

Все новости...
США
Половина войск РФ на границе с Украиной готовы атаковать — AFP
Байден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
Нефть дешевеет на фоне "ядерных" переговоров Ирана и США
Последние новости
05:42
КГГА: трое раненых после попадания обломков в жилой дом
05:34
Минобороны: враг уже потерял ориентировочно 800 человек
05:11
Враг нанес ракетный удар по пограничному подразделению, есть погибшие
05:00
Глава ОГА о защите Херсонщины: Можем и хотим обороняться
04:54
Всемирный банк готов к срочной поддержке Украины
04:41
Стал известен возможный план захвата Киева
04:41
В Киеве слышны новые взрывы. Сбили вражеский летательный аппарат
04:35
Patreon объяснил, куда исчезла страница "Вернись живым"
04:15
Макрон пообещал Украине 300 млн евро и военную технику
03:58
видеоДвое российских захватчиков сдались в плен
Все новости...