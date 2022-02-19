Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії вже кажуть про вибух снаряда у Ростовській області

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 09:45
У Росії вже кажуть про вибух снаряда у Ростовській області
фото invest-don.com

За даними російських ЗМІ, у Тарасівському районі Ростовської області РФ у суботу розірвався снаряд.

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело у правоохоронних органах

Пряма мова джерела: "Снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області за кілометр від державного кордону Росії з Україною.

Реклама:

Вибух стався о 04:00 за московським часом, за 300 м від одного з домоволодінь у станиці Мітякінській. Про це в правоохоронні органи повідомили місцеві жителі" .

Деталі: Джерело росЗМІ уточнило, що на місці події працюють співробітники силових відомств РФ. Постраждалих та руйнувань внаслідок розриву снаряда немає.

Чому це важливо? У США давно попереджають, що Росія може здійснити провокацію для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен 17 лютого заявив, що приводом для вторгнення з боку РФ може бути сфабрикований так званий теракт всередині Росії, вигадане віднайдення братської могили, інсценований безпілотний удар по мирних жителях або фейк, навіть реальний напад із застосуванням хімічної зброї.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: