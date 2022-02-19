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У Росії вже кажуть про вибух снаряда у Ростовській області

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 10:45
фото invest-don.com

За даними російських ЗМІ, у Тарасівському районі Ростовської області РФ у суботу розірвався снаряд.

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело у правоохоронних органах

Пряма мова джерела: "Снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області за кілометр від державного кордону Росії з Україною.

Вибух стався о 04:00 за московським часом, за 300 м від одного з домоволодінь у станиці Мітякінській. Про це в правоохоронні органи повідомили місцеві жителі" .

Деталі: Джерело росЗМІ уточнило, що на місці події працюють співробітники силових відомств РФ. Постраждалих та руйнувань внаслідок розриву снаряда немає.

Чому це важливо? У США давно попереджають, що Росія може здійснити провокацію для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен 17 лютого заявив, що приводом для вторгнення з боку РФ може бути сфабрикований так званий теракт всередині Росії, вигадане віднайдення братської могили, інсценований безпілотний удар по мирних жителях або фейк, навіть реальний напад із застосуванням хімічної зброї.

Теми: Росія
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