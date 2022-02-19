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В России уже говорят о взрыве снаряда в Ростовской области

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 09:45
В России уже говорят о взрыве снаряда в Ростовской области
фото invest-don.com

По данным российских СМИ, в Тарасовском районе Ростовской области РФ в субботу разорвался снаряд.

Источник: ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Прямая речь источника: "Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной.

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Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители".

Детали: Источник росСМИ уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств РФ. Пострадавших и разрушений в результате разрыва снаряда нет.

Почему это важно? В США давно предупреждают, что Россия может совершить провокацию для оправдания полномасштабного вторжения в Украину.

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В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен 17 февраля заявил, что поводом для вторжения со стороны РФ может быть сфабрикованный так называемый теракт внутри России, выдуманное нахождение братской могилы, инсценированный беспилотный удар по мирным жителям или фейк, даже реальное нападение с применением химического оружия.

Темы: Росcия
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